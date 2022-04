Calciomercato Milan – Ecco la richiesta del Genoa per Cambiaso

Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa, potrebbe salutare il Grifone durante il prossimo calciomercato: Milan ed altri club lo seguono

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, Andrea Cambiaso , terzino sinistro del Genoa, rimane uno degli obiettivi principali per la difesa del Milan . Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Grifone avrebbe fissato il prezzo del suo terzino: 15 milioni di euro la cifra richiesta dai liguri.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di altre formazioni italiane, come Napoli, Juventus ed Atalanta, tutte interessate a cambiare qualcosa sulle corsie difensive. Attenzione, però, anche agli sviluppi della stagione rossoblù, visto che, in caso di retrocessione, il prezzo potrebbe abbassarsi. Milan, Ibra stop: in attacco può arrivare un pezzo da 90. Le ultime news di mercato >>>