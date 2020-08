Calciomercato Milan – Ricardo Rodríguez al Torino, le tempistiche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Presto Ricardo Rodríguez, classe 1992, diventerà ufficialmente un calciatore del Torino di Marco Giampaolo. Chiusa, infatti, la trattativa con il Milan, che otterrà 3 milioni di euro più bonus per l’ex PSV Eindhoven, Wolfsburg e Zurigo. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola,

L’IMPATTO A BILANCIO PER IL MILAN

Ricardo Rodríguez svolgerà le visite mediche con il club presieduto da Urbano Cairo entro 48 ore e, al termine, il terzino sinistro svizzero verrà ufficializzato come primo, nuovo acquisto per la stagione 2020-2021.