Calciomercato Milan – Retroscena Kalulu: tante le offerte per il difensore

Il Milan continua a puntare su Pierre Kalulu. Certo, il classe 2000 parte indietro nelle gerarchie, ma nella scorsa stagione si è comunque ritagliato il suo spazio. Le potenzialità ci sono, così come dimostra il bel gol in realizzato con la Nazionale Under 21 francese. Secondo quanto scritto da calciomercato.com, il Milan ha ricevuto questa estate diverse proposte in prestito per Kalulu, ma tutte sono state rifiutate, a testimonianza di come la società creda nel giocatore. Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.