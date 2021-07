Calciomercato Milan – Retroscena de Paul: ecco perché non è arrivato

Il Milan ha sondato davvero Rodrigo de Paul durante questa sessione di calciomercato, ma l'affare è saltato. Le motivazioni

Il Milan durante questo calciomercato ha sondato Rodrigo de Paul , andato poi all' Atletico Madrid . I rossoneri sono alla ricerca di un numero 10 e l'argentino sarebbe stato senza dubbio il giocatore adatto, ma gli spagnoli hanno spinto per chiudere subito la trattativa con l' Udinese .

L'ex giocatore del Valencia si è messo in mostra durante l'ultima Coppa America con la sua Argentina, vincendo il trofeo. Emerge un retroscena sull'affare de Paul-Milan che susciterà dispiacere nei tifosi milanisti: Paolo Maldini e Ricky Massara hanno sondato concretamente il terreno per l'argentino, ma non c'era l'accordo sulla formula.