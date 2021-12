Calciomercato Milan – Retroscena Botman: poteva giocare in Serie B

Sven Botman è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il difensore del Lille poteva giocare in Serie B negli anni scorsi: il retroscena

Paolo Maldini , nelle scorse settimane, aveva affermato che il Milan non sarebbe intervenuto nel calciomercato di gennaio. Il brutto infortunio di Simon Kjaer, però, ha cambiato i piani del vertici rossoneri. Stando alle ultime indiscrezioni i rossoneri hanno un nome in cima alla lista dei desideri: si tratta di Sven Botman . Come riferisce Gianluca Di Marzio ci sono pochissime possibilità che l'affare possa concretizzarsi a stretto giro di posta. Il Lille chiede 30-40 milioni di euro , cifra spropositata per le casse rossonere. Il noto esperto di calciomercato, inoltre, racconta un retroscena decisamente interessante che riguarda il giocatore da vicinissimo. Sì perché Botman poteva addirittura arrivare in Serie B.

Ai tempi in cui militava nelle giovanili dell'Ajax, il classe 2000 è stato cercato dalla Spal, destinazione rifiutata per la mancata volontà di lasciare l'Olanda. Ci provò anche il Perugia ma, anche in questo caso, un nulla di fatto. L'intenzione fu quella di esordire nel massimo campionato olandese. Ci riuscì, con la maglia dell'Heerenveen, prima che il Lille anticipasse tutti e lo portasse in Francia. Adesso tutte le attenzioni sono tutte su di lui: un plauso a Spal e Perugia che ci avevano visto lungo. Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa