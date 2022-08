Mercato Milan – Ancora speranza per Renato Sanches, ma lui vuole il PSG

Il Milan resta in corsa per Renato Sanches in questa sessione di calciomercato, anche se il centrocampista portoghese preferisce il PSG

Carmelo Barillà

Il Milan resta in corsa per Renato Sanches in questa sessione di calciomercato, anche se il centrocampista portoghese preferisce il PSG. I motivi di tale scelta sono ormai noti da tempo. I francesi hanno accolto da poco Luis Campos e Christophe Galtier, rispettivamente nei ruoli di ds e allenatore. Renato Sanches ha già lavorato con i due nuovi "acquisti" del PSG al Lille e preferirebbe ritrovare loro piuttosto che trasferirsi al Milan.

Renato Sanches tra Milan e PSG: le ultime

Milan e Lille avrebbero anche trovato un accordo per il trasferimento di Renato Sanches in questo calciomercato estivo, sulla base di 15 milioni di euro. Il centrocampista portoghese, classe 1997, finora ha preso tempo. Il motivo di questa titubanza è da ricercare proprio nell'interesse del PSG. I parigini, però, hanno ben altro a cui pensare. L'intento principale dei campioni di Francia, infatti, è quello di piazzare i molti esuberi presenti in rosa. In uscita, oltre a Diallo che interessa proprio al Milan, ci sono i vari Wijnaldum (vicino alla Roma), Draxler, Gueye, Rafinha, Kehrer, Ander Herrera, Kalimuendo e Kurzawa. Una lista lunghissima.

Almeno due-tre devono uscire prima che il PSG possa fare nuove entrate. Ecco perché il Milan spera, anche se la volontà di Renato Sanches appare chiara. I rossoneri, comunque, hanno pronta l'alternativa. Si tratta di Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa. Il calciatore piace parecchio ai dirigenti del club di via Aldo Rossi e, visto il contratto in scadenza nel giugno 2023, potrebbe arrivare per una cifra quasi irrisoria. Milan, arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news di mercato >>>