Calciomercato Milan – Renato Sanches vuole alzare l’ingaggio: le ultime

Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di Renato Sanches, centrocampista del Lille ed obiettivo del Milan. Queste le sue dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport': "Il Milan vuole continuare a trattare Renato Sanches, anche perché il PSG, da quanto ci risulta, non ha fatto offerte. I rossoneri si sentono ancora in pista per arrivare al centrocampista. Da quello che abbiamo capito, poi, c'è la volontà del giocatore di alzare la richiesta per l'ingaggio rispetto all'accordo che si era trovato nei mesi scorsi con i rossoneri". La pista Sanches, dunque, è tutt'altro che chiusa. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, quando sono attesi i rinnovi di contratto di Maldini e Massara. Solo allora inizierà davvero il calciomercato del Milan.