Calciomercato Milan – Renato Sanches, i rossoneri ci credono ancora

Il Milan spera ancora di prendere Renato Sanches in questo calciomercato estivo. Il PSG, per ora, non ha affondato infatti il colpo

Daniele Triolo

Il Milan crede ancora nella possibilità di acquistare Renato Sanches, obiettivo di calciomercato per il centrocampo, dai francesi del Lille. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: Diavolo ancora in corsa per Renato Sanches

Sanches, classe 1997, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023, resta un obiettivo perché il PSG, la cui concorrenza sul giocatore è, ad ogni modo, molto forte, non ha ancora affondato il colpo per prendere l'ex Bayern Monaco e Benfica.

I parigini, infatti, devono sfoltire il centrocampo prima di poter operare in entrata. Finché, dunque, almeno uno tra Georginio Wijnaldum (che piace alla Roma) e Leandro Paredes (nel mirino della Juventus) non sarà stato ceduto, non ci sarà spazio per Sanches.

E il Milan, a questo punto, spera sempre di poter prelevare il giocatore, forte dell'offerta più alta fatta al Lille per il suo cartellino in tempi non sospetti.