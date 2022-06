Calciomercato Milan – Renato Sanches, affare a rischio: preme il PSG

Una su tutte, quella per il centrocampista portoghese, classe 1997 , ex di Benfica , Bayern Monaco e Swansea City , che il Diavolo vuole prelevare dai francesi del Lille . 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, infatti, come, l'erede designato di Franck Kessié , volato a parametro zero al Barcellona , in questo mercato estivo del Milan fosse proprio Renato Sanches.

Mentre il Milan, infatti, stava trattando l'acquisto di Renato Sanches in questa sessione estiva di calciomercato per 15 milioni di euro, 'rumors' dalla Francia spiegano come il PSG possa tirarne fuori almeno il doppio (30). Situazione, dunque, che è si complicata e non poco. In Via Aldo Rossi, ad ogni modo, hanno saputo dell'interesse del club campione della Ligue 1 in carica. I rinnovi di Maldini e Massara potranno dare la spinta decisiva per non perdere il talento lusitano. Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>