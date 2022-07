Calciomercato Milan – Non si mette bene la trattativa per Sanches

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra voler andare a giocare nel PSG. Il Diavolo spera ancora, ma si fa difficile

Daniele Triolo

Non sembra mettersi bene la trattativa di calciomercato per portare Renato Sanches dal Lille al Milan. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nonostante, infatti, gli sforzi dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, nel trovare un accordo di massima con il club francese sui 10 milioni di euro, il centrocampista lusitano sembra essere maggiormente attratto dal PSG.

Calciomercato Milan, Sanches verso la permanenza in Ligue 1

In Francia, addirittura, si dicono sicuri di una chiusura per il classe 1997 alla corte di Christophe Galtier a stretto giro di posta. L'atteggiamento del giocatore in questa fase dell'operazione, ha sottolineato il 'CorSport', non ha di certo favorito il Milan, che, al contrario, sperava in un maggior sostegno da parte dell'entourage di Renato Sanches, capitanato dal procuratore Jorge Mendes. Con il quale, tra l'altro, il Diavolo è in trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão.

Qualora dovesse saltare definitivamente l’affare Sanches, il Milan andrebbe comunque alla ricerca di un altro rinforzo in mediana: primo nome sul taccuino, Douglas Luiz, classe 1998, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, anch'egli, come Sanches, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>