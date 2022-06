Calciomercato Milan – Renato Sanches, ci siamo. Ecco quanto costerà”

Stando a quanto riferisce 'Sport Mediaset' il Milan ha individuato e quasi chiuso il post Franck Kessié: si chiama Renato Sanches. L'affare è vicino alla chiusura sulla base di 15 milioni di euro. Manca pochissimo per vedere Divock Origi in Italia: il belga dovrebbe sbarcare la prossima settimana per sostenere le visite mediche. Qualche grattacapo in più per quanto riguarda Sven Botman. L'olandese vuole solo i rossoneri, ma l'offerta del Newcastle è superiore a quella che il Milan ha presentato al Lille. Questi gli aggiornamenti emersi dal tg odierno.