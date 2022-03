Calciomercato Milan – Sanches il dopo Kessié. Ma occhio a Juve e Roma

Renato Sanches è l'obiettivo numero del Milan, nel prossimo calciomercato estivo, per rimpiazzare l'ivoriano, destinato al Barcellona a zero

Daniele Triolo

Il Milan, come rinforzo a centrocampo per l'imminente estate di calciomercato, ha individuato Renato Sanches, classe 1997, forte portoghese di proprietà del Lille. Nelle prossime settimane, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è atteso a Milano il suo agente, Jorge Mendes, con cui il Diavolo, oltre a discutere del rinnovo del contratto di Rafael Leão, parlerà anche dell'acquisto di Sanches.

L'obiettivo è quello di trovare un'intesa con Mendes sull'ingaggio di Sanches. Cosa che, per esempio, a gennaio non era avvenuta, vista l'elevata richiesta del calciatore lusitano. Renato Sanches piace al Milan per il calciomercato estivo 2022, oltre che per le sue qualità tecniche e per la duttilità tattica, anche per il ricco palmarès. Nonostante abbia soltanto 24 anni, ha già vinto gli Europei nel 2016 da 'enfant prodige' con il Portogallo.

A questo ha aggiunto 10 trofei di club, tra cui 4 campionati nazionali tra Benfica, Bayern Monaco e Lille. Su di lui, ad ogni modo, ci sono anche Juventus e Roma. Il Milan, che vuole Sanches per sostituire Franck Kessié, destinato a trasferirsi a parametro zero al Barcellona, dovrà dunque sbrigarsi per bruciare la folta ed agguerrita concorrenza. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

