Calciomercato Milan – Per Renato Sanches è braccio di ferro con Mendes

Come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il nome di Renato Sanches riempie le cronache di calciomercato sul Milan . Ma a che punto è la trattativa per il centrocampista portoghese classe 1997 , ex di Benfica , Bayern Monaco e Swansea City ? Il giocatore continua a sperare, su spinta del suo agente Jorge Mendes , che si possa aprire la pista PSG . Facendo sponda anche con i quotidiani portoghesi e francesi che danno per imminente il suo trasferimento a Parigi .

Il Milan, che tratta Renato Sanches sin dallo scorso mercato di gennaio, ha trovato un accordo con il Lille sulla base di 10 milioni di euro (prezzo basso perché il contratto del calciatore scadrà il 30 giugno 2023 , n.d.r.). Questa, però, ha commentato il quotidiano torinese, è una di quelle situazioni che mandano in bestia i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara . I quali non gradiscono questi 'tira e molla' sulle offerte del Milan.

Specialmente quando al calciatore in questione viene offerto un ruolo da protagonista. Maldini e Massara non sono ancora arrivati al limite, che comporta, in genere, un cambio di strategia e di obiettivi. Monitorano, al momento, la situazione. Anche e soprattutto per non andare alla rottura con Mendes, che cura gli interessi di Rafael Leão, il quale entro la fine di quest'anno solare dovrà capire se vorrà rinnovare o no il suo contratto con il Diavolo. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>