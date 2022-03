Calciomercato Milan – Renato Sanches, inserimento della Juventus

Le ultime sul calciomercato del Milan: Renato Sanches è un grande obiettivo di Maldini e Massara. Sul portoghese c'è anche la Juventus

Uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan è Renato Sanches. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il portoghese è un nome che da diverso tempo viene accostato al club rossonero, che deve sostituire Franck Kessie. L'ivoriano, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il contratto con il Diavolo, in scadenza a giugno.

Al momento però è difficile capire quale sarà il futuro di Renato Sanches. Il Milan è in prima fila, ma sul centrocampista ci sono diversi club tra cui il Bayern Monaco e la Juventus. La novità della giornata è proprio questa: i bianconeri, nelle ultime ore, avrebbero fatto dei sondaggi proprio per il giocatore di proprietà del Lille. Si profila dunque una sfida tutta italiana per il portoghese, anche se non bisogna sottovalutare i club inglesi e appunto il Bayern Monaco. Vedremo cosa succederà, ma una cosa sembra certa: Renato Sanches lascerà il Lille al termine della stagione. Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.