Calciomercato Milan – Renato Sanches è sempre nel mirino di Juve e Roma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches è seguito da Maldini e Massara, ma sul portoghese ci sono Juventus e Roma

Il Milan sul calciomercato pensa a Renato Sanches. Come viene riportato da Tuttosport, Maldini e Massara hanno individuato il portoghese come il sostituto di Franck Kessie, ma il suo arrivo non è facile. Il Lille con ogni probabilità lo venderà la prossima estate, ma sul centrocampista ci sono anche la Juventus di Allegri e la Roma di Mourinho. Nei giorni scorsi si è parlato di un incontro segreto avvenuto tra Tiago Pinto, dirigente giallorosso e l'entourage del giocatore a Parigi. Staremo a vedere, ma intanto il Lille chiede 20 milioni di euro per cedere il cartellino del giocatore. Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento