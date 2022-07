Calciomercato Milan – Renato Sanches, il Diavolo è stufo: le ultime

Renato Sanches è un obiettivo di calciomercato del Milan da mesi. Ma, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo si starebbe un po' stufando della situazione venutasi a creare intorno al centrocampista portoghese, classe 1997 , il cui contratto con il Lille scadrà il 30 giugno 2023 .

Ieri, infatti, dalla Francia sono emerse nuove indiscrezioni. Il PSG , su spinta dell'agente di Sanches, Jorge Mendes , si sarebbe fatto realmente sotto con il Lille per prendere l'ex Bayern Monaco . Il quale, dal canto suo, vorrebbe raggiungere il suo ex allenatore Christophe Galtier nella Capitale francese.

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara avevano un accordo i massima con il Lille, ma la riformulazione delle richieste del giocatore sull'ingaggio ( a Parigi gli offrono di più ) ha scombussolato i piani originari del Milan, creando una situazione di grande stallo sulla trattativa per Sanches.

Nel caso in cui questi negoziati dovessero saltare, è possibile che il Milan accenda i contatti per Douglas Luiz, classe 1998, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa nella medesima situazione contrattuale di Sanches.