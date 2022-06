Calciomercato Milan – Attesa per Sanches: ai dettagli sull’ingaggio

Renato Sanches rinforzerà il centrocampo del Milan nel calciomercato estivo. Arriverà dal Lille ad un prezzo molto vantaggioso. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Renato Sanches sia il colpo di calciomercato del Milan per il centrocampo e come sia davvero molto vicino. Si sta per trovare, infatti, l'accordo definitivo con il Lille, club proprietario del cartellino del centrocampista portoghese classe 1997.