Calciomercato Milan – Ora avanti su Sanches. Chukwuemeka il ‘piano B’

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, per il quale il Diavolo è in lotta con il PSG. Alle porte una nuova telenovela come quella di Charles De Ketelaere? Così fosse, c'è una differenza sostanziale: il belga aveva da tempo dato il suo ok al Milan, in attesa di quello del Bruges.