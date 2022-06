Calciomercato Milan – Sanches è più vicino: accordo con il giocatore

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Renato Sanches , obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo. Nelle idee di Paolo Maldini e Frederic Massara , infatti, sarà il portoghese, classe 1997 , l'erede naturale di Franck Kessié nella mediana della formazione di Stefano Pioli .

Per la 'rosea', Sanches è destinato al Milan. L'accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il giocatore, infatti, è stato trovato. Manca ancora un'intesa definitiva con il Lille , club con cui l'ex Benfica e Bayern Monaco è sotto contratto fino al 30 giugno 2023 . Ma ci si sta lavorando e la fumata bianca può arrivare.

Bisognerà capire, ora, in base a quanto scaturirà dal Consiglio d'Amministrazione del Lille, se la cessione di Sanches al Milan è da concludersi entro il 30 giugno, per essere contabilizzata nell'attuale bilancio, o dopo il 1° luglio, per poter poi materialmente iscrivere la cifra per la sua partenza (18-20 milioni di euro) nell'esercizio successivo. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>