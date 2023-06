Calciomercato Milan – Relevo: “Thuram sempre più vicino”

Come riportato da Relevo, il Milan sarebbe sempre più vicino all'attaccante Marcus Thuram in questo calciomercato

Dopo le possibili mosse del Milan a centrocampo, con il probabile addio di Tonali e l'inizio della ricerca del suo sostituto, arrivano anche le ultime novità sull'attacco rossonero. Il Diavolo dovrà chiudere delle operazioni per dare a Pioli un'opzione in più rispetto a Girod. Il grande obiettivo resta la punta francese Marcus Thuram che potrebbe arrivare a zero. Per il calciatore ci potrebbe essere una possibile svolta.