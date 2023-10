Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “I rossoneri trattano Miranda”

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo spagnolo 'Relevo', il Milan sta trattando sul serio Juan Miranda . Il terzino sinistro iberico, classe 2000 , è in forza al Betis Siviglia . I rossoneri lo avevano già cercato nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, per farne il vice di Theo Hernández . Poi, però, gli andalusi non hanno ceduto alle lusinghe del Diavolo e l'affare è sfumato.

Calciomercato Milan, affondo per Miranda

O, per meglio, dire, forse soltanto rimandato. Il contratto di Miranda con il Betis, infatti, scadrà il 30 giugno 2024 e l'obiettivo del Milan è quello di prendere il giocatore a parametro zero per la prossima stagione. Per questo motivo stanno proseguendo i contatti tra le parti. Miranda, in linea teorica, potrebbe firmare un accordo con il Milan già a partire dal prossimo mese di febbraio 2024.