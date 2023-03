Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Manchester City piomba su Leao”

Tra i giocatori del Milan che ancora non hanno rinnovato il proprio contratto con la società rossonera e quindi rischiano di lasciare la compagnia, spicca senza dubbio Rafael Leao. Il portoghese, infatti, sebbene abbia dichiarato di voler rimanere al Diavolo, ancora non ha apposto la firma sul prolungamento, non essendoci ancora un accordo definitivo.