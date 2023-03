Calciomercato Milan – Dalla Spagna : “Niente riscatto per Dest”

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , oltre a possibili nuovi acquisti, dovrà pensare anche ai riscatti, di alcuni prestiti in scadenza. I primi che vengono alla mente sono quelli di Brahim Diaz e Aster Vranckx . I rossoneri, però, dovranno anche pensare a cosa fare di Serginho Dest . L'esterno non sta vedendo molto in campo con il Diavolo e il suo riscatto, sembrerebbe sempre più complesso. Ecco le ultime dalla Spagna.

Calciomercato Milan, sempre più difficile il riscatto di Dest

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, il Milan non dovrebbe eseguire l'opzione di acquisto per trattenere Serginho Dest in rossonero. Lo statunitense era stato preso sul gong del calciomercato estivo per l'infortunio di Florenzi contro il Sassuolo. L'esterno rossonero, dovrebbe quindi tornare al Barcellona, dove al momento, non avrebbe un posto sicuro in squadra. Milan, Morata tra sogno e realtà: ecco come verrebbe gestito da Pioli