Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Dialoghi per Danjuma e Chukwueze”

Moretto ha poi aggiunto: "Chukwueze è il prescelto per la fascia destra. Il Milan deciderà chi prendere tra Taremi e Chukwueze (sono entrambi extracomunitari, il Diavolo può tesserarne al massimo soltanto uno, n.d.r.) in funzione di come andranno le negoziazioni". Insomma, possibile che Danjuma e Chukwueze arrivino in coppia, così come è possibile che arrivi solo il primo, ma non come priorità del mercato rossonero. Milan, due nomi 'nuovi' per centrocampo e attacco >>>