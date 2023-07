Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ajax, chiesto Adli. Su Messias …”

Giorni caldi per il Milan sul fronte calciomercato. Se, in entrata, il Diavolo sta chiudendo l'acquisto di un nuovo centrocampista, in uscita i rossoneri dovranno darsi da fare per sfoltire la rosa. In uscita Devis Vásquez (girato in prestito allo Sheffield Wedsnesday) e Ante Rebić (ceduto a titolo definitivo al Besiktas). Questo, però, non può bastare.