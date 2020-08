Calciomercato Milan – Reina, futuro incerto per il portiere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan a breve dovrà decidere la composizione dei portieri per la prossima stagione. C’è ottimismo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma c’è da pensare anche al suo vice.

Begovic non è stato riscattato e dunque farà al ritorno al Bournemouth. Percorso inverso invece per Pepe Reina, che tornerà al Milan dopo la stagione terminata con la salvezza dell’Aston Villa. Lo spagnolo (che guadagna 3.5 milioni) dovrà decidere se fare il secondo di Donnarumma oppure trasferirsi in un’altra squadra che gli consenta di giocare titolare. In quel caso sarebbe necessaria la risoluzione del contratto. Plizzari, invece sarà un nuovo calciatore della Reggina.

