Calciomercato Milan – Reijnders più vicino: attesa la risposta dell’AZ

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come da lunedì ogni giorno sarà quello giusto per chiudere l'acquisto di Tijjani Reijnders, classe 1998, centrocampista olandese autore di 7 gol e 12 assist in 54 partite con l'AZ Alkmaar nell'ultima stagione.