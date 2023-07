Tijjani Reijnders è un obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Colloqui nelle ultime ore tra Giorgio Furlani e AZ Alkmaar

Tijjani Reijnders è uno dei principali obiettivi del Milan , a centrocampo, per questa sessione estiva di calciomercato . Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , punta molto sull'olandese. Il giocatore, classe 1998 , è stato autore di 7 gol e 12 assist tra campionato, Conference League e coppe nazionali nell'ultima stagione con l' AZ Alkmaar .

Calciomercato Milan: proseguono i negoziati per Reijnders

La trattativa tra AZ e Milan per il trasferimento di Reijnders in rossonero è già partita da qualche giorno: il club olandese è partito da una richiesta di 25 milioni di euro, mentre l'offerta del Diavolo, inizialmente, è stata più bassa, compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, siamo vicini ad una svolta.