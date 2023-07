Calciomercato Milan – Obiettivo Reijnders: settimana decisiva?

Il Milan continua il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri, in questa sessione, dovranno cercare molti giocatori per completare la rosa, specialmente a centrocampo, dove ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla degli obiettivi del Diavolo.

Calciomercato Milan, obiettivo Reijnders?

Il Milan potrebbe arrivare anche a Tijjani Reijnders. Un altro giocatore che moltiplica le opzioni di gioco: centrale in una mediana a tre oppure uno dei due interpreti nella coppia davanti alla difesa. Avrebbe già confermato al Milan il suo sì per un contratto da 1,7 milioni a stagione. Una distanza più consistente divide oggi rossoneri e Az Alkmaar: 25-30 di richiesta, 18-20 di offerta. È la settimana decisiva per capire se le parti potranno arrivare un’intesa e se i bonus, come spesso accade, saranno determinanti. L’agente del giocatore favorirà i contatti tra le società, attesi da lunedì in poi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Piace anche Dia. Servono 25 milioni