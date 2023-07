Milan, ecco Reijnders: “Amo costruire gioco e creare occasioni da gol”

Ecco, intanto, come Reijnders si è presentato al pubblico del Milan. «Sono un centrocampista moderno, più offensivo che difensivo. Amo costruire gioco e creare occasioni da gol per i compagni , è la cosa che mi riesce meglio», ha raccontato l’olandese che indosserà la maglia numero 14.

«Ho voglia di migliorare sotto il piano tecnico e tattico. Il mister vuole due centrocampisti offensivi in grado di creare». Per il Milan, Reijnders ha rifiutato anche il Barcellona, un segnale forte di come l’ex AZ Alkmaar abbia spinto per vestire la casacca rossonera.