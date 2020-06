Ex Milan – Reggina, tentativo per Ménez. La società non smentisce

CALCIOMERCATO MILAN – Il Consiglio Federale in programma lunedì si pronuncerà sulla promozione della Reggina, capolista del Girone C di Serie C nel momento dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, nella serie cadetta.

Nel caso in cui gli amaranto, quindi, giochino la prossima stagione in Serie B, avranno bisogno di rinforzi. Uno di questi, secondo i ‘rumors‘ di calciomercato degli ultimi giorni, è Jérémy Ménez.

Classe 1987, ex Roma e Milan, Ménez gioca, attualmente, nella fila del Paris FC, nella seconda serie francese ma potrebbe tornare nel nostro campionato.

Massimo Taibi, ex portiere del Diavolo ed oggi direttore sportivo della Reggina, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, non ha smentito, effettivamente, l’interesse dei calabresi per Ménez.

“Ménez è un nome come tanti altri che interessano la Reggina. Ne parleremo dopo l’8 giugno“. Il francese, dunque, si appresta a tornare a giocare in Italia … QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL POSSIBILE ARRIVO DI FLORENTINO AL MILAN >>>