Calciomercato Milan – RedBird vuole Dybala. Ma Inter ancora in pole

Paulo Dybala obiettivo del Milan di RedBird per il calciomercato estivo. Resiste ancora, però, il patto della 'Joya' con Giuseppe Marotta

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Paulo Dybala, obiettivo di del Milan, a detta del quotidiano torinese. Questo perché Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners, prossimo azionista di maggioranza del Diavolo, vorrebbe farne l'icona del suo Milan. Ben supportato dall'attuale proprietà, il fondo Elliott Management Corporation.

Il Milan, con Dybala, secondo RedBird farebbe un upgrade. Tecnico, naturalmente, perché la 'Joya' è un grande calciatore. Ma anche dal punto di vista del brand, soprattutto tra i tifosi più giovani, considerando l'enormità di followers, amici e seguaci che Dybala vanta sui propri canali social ufficiali.

A Cardinale, secondo i colleghi di 'Tuttosport', serve un colpo di calciomercato e Dybala sarebbe l'ideale. Anche perché al tecnico rossonero Stefano Pioli serve come il pane un campione da piazzare alle spalle di Divock Origi o di Olivier Giroud. Laddove, nella stagione che si concluderà ufficialmente oggi, era partito titolare Brahim Díaz, soppiantato poi da Franck Kessié o Rade Krunić.

Calciomercato Milan, Dybala il primo colpo di Cardinale?

Il Milan 2022-2023 ha la missione di difendere lo Scudetto vinto a maggio (conquistando, di riflesso, quello che varrebbe la seconda Stella sulla maglia) e poi il passaggio del turno in Champions League. Considerato che, nell'anno appena trascorso, partendo dalla quarta fascia è uscito dopo la fase a gironi. Stavolta la musica dovrà essere diversa, con i rossoneri di Pioli che partiranno dalla prima fascia e con un raggruppamento più 'morbido'.

Affrontarlo avendo inserito un Dybala in più nel motore in questo calciomercato estivo sarebbe un bene per il Milan, che potrebbe pensare, quindi, di fare strada anche in Europa, così come accadeva fino a quindici anni fa. L'idea dell'argentino, però, ha un'importante controindicazione, legata alla necessità di dover alzare il tetto salariale per accontentare le sue richieste economiche.

Questo è il motivo per cui, ad oggi, è ancora in pole position l'Inter su Dybala. Resiste il patto che il giocatore ha stretto con Giuseppe Marotta, quello di un contratto fino al 30 giugno 2026 da 5 milioni di euro a stagione più uno di bonus. I problemi dell'Inter, però, sono legati al premio alla firma richiesto ed alle commissioni per il suo agente, Jorge Antun. Distanze non difficili da colmare, a condizione, però, che i nerazzurri sfoltiscano il reparto offensivo.

L'idea di Marotta è quella di affondare il colpo su Dybala una volta ceduto Alexis Sánchez. I prossimi dieci giorni possono essere decisivi. L'entourage di Dybala non ha posto alcuna deadline, il giocatore si allena da solo per farsi trovare in perfetta forma alla ripresa degli allenamenti. Ma su quale sponda di Milano finirà Dybala, su quella nerazzurra o su quella rossonera?

Il testa a testa di calciomercato tra Inter e Milan per Dybala è in continua evoluzione. L'auspicio dei tifosi del Diavolo è che possa andare in scena quanto successo nell'estate 2020 con Sandro Tonali. Ad un passo dai nerazzurri, non appena sentito che c'era il 'suo' Milan sulle sue tracce, il centrocampista lodigiano non ci pensò su due volte nell'accettare la corte del Diavolo. Con Dybala, però, la questione è economica più che altro.

Sarà interessante capire la posizione di Paolo Maldini sul tema una volta rinnovato il suo contratto. Il Milan, in quella zona di campo, avrebbe davvero bisogno di uno così. Sulla questione ingaggio, a fronte della volontà di RedBird, potrebbe essere fatta un'eccezione. Strappare la 'Joya' all'Inter sarebbe in fin dei conti una gran mossa per l'avvio dell'era Cardinale. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di mercato >>>