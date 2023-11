Calciomercato Milan – RedBird prepara un colpo per reparto: le ultime news

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 22 novembre 2023. Non potrebbe essere altrimenti: la sessione invernale di trattative si avvicina e, a conti fatti, il Diavolo ha bisogno di più di qualche ritocco. Sembra che RedBird voglia mandare a segno un colpo per reparto. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti sul mercato rossonero fin qui pubblicate su 'PianetaMilan.it'.