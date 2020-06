Calciomercato Milan – Rebic vuole restare in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, questa mattina in edicola, si sofferma sul futuro di Ante Rebic. L’attaccante è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, con Andre Silva che sta giocando nel club tedesco con la medesima formula.

Il Milan e l’Eintracht si incontreranno nei prossimi mesi per cercare una quadra, anche perchè Rebic vorrebbe rimanere in Italia, così come Andre Silva vorrebbe restare in Germania. L’ex Fiorentina si trova bene al Milan e non vede l’ora di essere uno dei punti di riferimento di Ralf Rangnick, tecnico che con ogni probabilità siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione. INTANTO IL MILAN E’ INTERESSATO AD UN ATTACCANTE ARGENTINO. AD ALCUNI RICORDA LEWANDOWSKI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓