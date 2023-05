Calciomercato Milan – Rebic, avventura rossonera ai titoli di coda

Arrivato dall'Eintracht Francoforte in prestito nel 2019, inizialmente in uno scambio con André Silva, e poi riscattato a titolo definitivo nell'estate 2020, Rebic, alla chiusura del bilancio di quest'anno, avrà un residuo di ammortamento pari a 2,7 milioni di euro. Una sua cessione, dunque, farebbe fare una discreta plusvalenza alle casse del club di Via Aldo Rossi.

Andrà via per soldi, nessuna risoluzione del contratto — Non appena il campionato sarà terminato, ha scritto 'Tuttosport', i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara entreranno nel vivo della questione con l'agente di Rebic, Fali Ramadani. Al procuratore verrà chiesto di trovare una squadra per il suo assistito. Importante. Il Milan non prende in considerazione, in questo calciomercato estivo, la risoluzione anticipata del contratto di Rebic.

L'ex Fiorentina e Hellas Verona, infatti, ha un accordo da ben 3,5 milioni di euro netti a stagione per altri due anni, scadenza 30 giugno 2025. La sua annata era partita con una doppietta ad agosto all'Udinese; poi, dopo una rete sul campo dell'Empoli il 1°ottobre, il vuoto. Milan, nuova pretendente per Origi >>>