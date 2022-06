Calciomercato Milan – Rebic è finito nella lista dei partenti

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Della situazione del croato, classe 1993 , ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il quotidiano romano ha ricordato come Rebic, nei primi due anni di Milan, sia stato un fantasma nel girone d'andata della stagione ed un trascinatore, a suon di gol, in quello di ritorno.

Il futuro di Rebic al Milan, dunque, è in bilico con il calciomercato aperto? Probabilmente, ha commentato il 'CorSport', è eccessivo considerarlo tale. Però, nel caso in cui arrivassero offerte di un certo tipo, il club di Via Aldo Rossi le prenderebbe in esame. Finora però non sono arrivate e bisogna ricordare, poi, come l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, in campo solo nel 2023, possa influenzare le scelte di società e staff tecnico sulla permanenza di Rebic.