Calciomercato Milan – Cessioni: ecco l’offerta del Besiktas per Rebic

In questa sessione di calciomercato, il Milan pensa anche alle cessioni: l'esterno sinistro Ante Rebic interessa al Besiktas

Dopo i tantissimi acquisti ufficializzati in questa sessione di calciomercato, il Milan prova a lavorare anche sul fronte delle cessioni. Il croato Ante Rebic è uno degli indiziati principali per lasciare i rossoneri. Il classe '93 non rientra più all'interno del progetto del Diavolo e di Stefano Pioli.