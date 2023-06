Calciomercato Milan – Rebic piace in Turchia: la valutazione del club

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per approdare a Istanbul. Negoziati in piedi con due club turchi

Uno dei giocatori che il Milan sta cercando di cedere in questa sessione estiva di calciomercato è Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato arrivato in rossonero nell'estate 2019 e che, in queste ultime due stagioni - per diversi motivi - non è riuscito a ripetersi, in termini di rendimento, cosi com'era stato fino al 2021.