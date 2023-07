Calciomercato Milan – Sirene dalla Turchia per Rebic: le ultime news

Tale progetto di restaurazione del club necessita di qualche altra cessione per ottenere ulteriori fondi da investire sul mercato e fare spazio a nuovi giocatori. Per questo motivo, secondo un indiscrezione trapelata dal Corriere della Sera, sembra che uno dei prossimi uomini sacrificati dal Milan durante il calciomercato sarà l'attaccante classe 93' Ante Rebic , reduce da una stagione al di sotto delle aspettative.

Autore di 27 reti in 100 presenze ufficiali il croato era sempre stato un'eccellente alternativa offensiva per i rossoneri. Il numero 12 si era contraddistinto per grinta, rapidità e voglia di fare quei goal che però sono progressivamente diminuiti. Il Milan ha bisogno di qualcosa di diverso per raggiungere i propri traguardi. Su di lui diversi club dalla Turchia dove sembra che possa trovare maggiori offerte. Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi ma l'impressione è che l'attaccante comprato nel 2019 dall'Eintracht Francoforte sia già sull'uscio di casa con le valigie già pronte. Ad aspettarlo ci sarà una nuova avventura che solo il calciomercato ci farà conoscere. Milan, i costi a bilancio di Pulisic >>>