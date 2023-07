Ante Rebic può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il croato potrebbe andare in Turchia, ma c'è ancora qualche intoppo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come in uscita dai rossoneri ci sia Ante Rebic. L'attaccante croato, classe 1993, è fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli e, pertanto, sta cercando una nuova sistemazione per la stagione 2023-2024.