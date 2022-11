Mercato Milan – Dalla Spagna: “Il Real Madrid rivuole Theo Hernandez”

La sosta imposta ai campionati per dare spazio agli impegni delle nazionali ha dato modo alle società di cominciare a pensare al mercato di gennaio; a tal proposito sembrerebbe che il Real Madrid si stia interrogando sulla possibile permanenza di Ferlan Mendy , il cui contratto è in scadenza nel 2024. Il francese ad oggi non è considerato un incedibile e i Blancos potrebbero decidere di non intavolare alcuna trattativa per il rinnovo.

Il terzino francese del Milan, da quando ha lasciato la Spagna ha trovato una continuità che lo ha trasformato in uno dei migliori della Serie A e d'Europa; il suo contratto, rinnovato da poco, è in scadenza nel 2026 e per questo motivo sembrerebbe che l'operazione non possa andare in porto per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro.