Calciomercato Milan – Con il Real si cerca una soluzione per Brahim Diaz

Il Milan potrebbe essere alla continua ricerca di giocatori interessanti per le prossime sessioni di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, dovranno concentrarsi anche sui rinnovi e i possibili riscatti dei prestiti. Uno di questi è quello di Brahim Diaz, che resta di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo è apprezzato da Stefano Pioli, per questo il Milan, potrebbe pensare di pagare la cifra pattuita per il riscatto.