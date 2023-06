Ravezzani: “Milan, Maignan, Theo e Leao sono sul mercato”

Altro fulmine a ciel sereno per i tifosi del Milan che, dopo l'addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimović , potrebbero diventare orfani di uno tra Mike Maignan , Rafael Leão e Theo Hernández , elementi fondamentali del Diavolo dai quali invece speravano di ripartire.

Acque tutt'altro che tranquille dunque dalle parti di Milanello per il nuovo iter solcato dalla dirigenza americana capitanata da Gerry Cardinale, artefice di aver affidato le chiavi del futuro rossonero all'inedito duo Geoffrey Moncada-Giorgio Furlani e rafforzato la posizione di Stefano Pioli in merito alle questioni di calciomercato. Via Maldini: bordata di Ancelotti al Milan >>>