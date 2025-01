Calciomercato Milan, Di Marzio: “Rashford? Il Diavolo aspetta e…”

Calciomercato Milan, continuano le voci sul mercato invernale rossonero. La squadra di Sergio Conceicao sta faticando anche a livello fisico, visto che anche contro il Como sono arrivati infortuni importanti: affaticamenti muscolari per Morata e Pulisic e lesione per Thiaw. La dirigenza del Diavolo deve lavorare per coprire i buchi della rosa se si vorrà puntare al quarto posto. E il nome per l'attacco resta sempre quello.