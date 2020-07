Calciomercato Milan – Ramadani a Milano: incontri per Rebic e Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal sito web ‘gianlucadimarzio.com‘, Fali Ramadani, agente dell’attaccante croato Ante Rebic e del centravanti serbo Luka Jovic, è arrivato a Milano.

Oggi Ramadani ha pranzato con Rebic, autore di 12 gol, fin qui, in questo 2020 con il Milan e si intratterrà per qualche giorno a Milano per incontri di mercato relativi ai suoi assistiti.

Come noto, infatti, il Milan è intenzionato a riscattare a titolo definitivo Rebic dall’Eintracht Francoforte (attualmente è in prestito fino al 30 giugno 2021) e vorrebbe capire i margini di manovra che esistono per arrivare a Jovic, il cui cartellino appartiene al Real Madrid.

Il Milan, al termine del campionato, dovrà anche affrontare una questione molto spinosa, quella del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. PER LE ULTIME NOTIZIE SU GIGIO, VAI ALLA NEWS >>>

