Calciomercato Milan – Leao via solo per contanti: niente contropartite

Rafael Leao sarà l'uomo pregiato (in uscita) del Milan nel calciomercato estivo 2023. A patto che non venga rinnovato il contratto. Il punto

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe diventare il pezzo pregiato (in uscita) dei rossoneri nel prossimo calciomercato estivo. Qualora, naturalmente, il club rossonero e il suo entourage non arrivassero all'accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, le ultime news sul futuro di Leao — Il quotidiano torinese ha anche specificato come il Milan non intende vendere Leao né nel calciomercato di gennaio (impossibile) né, tanto meno, la prossima estate. Prenderebbe in esame quest'eventualità solo se saltassero i negoziati per il rinnovo entro i primi mesi del nuovo anno. Il Diavolo, infatti, non vuole portarlo a scadenza così come accaduto per altri giocatori nel recente passato.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, tra l'altro, intende vendere Leao - nel caso - a cifre alte nel calciomercato estivo 2023. Anche con un solo anno di contratto rimasto, a 'Casa Milan' sono convinti che possa valere almeno 100 milioni di euro. Il Diavolo, oltretutto, secondo 'Tuttosport', ha le idee chiare: chiunque - se sarà - vorrà prendere il numero 17 lusitano, dovrà pagarlo in contanti. Non saranno accettate contropartite tecniche.

Se, per esempio, il Chelsea vorrà riprovarci per Leao, così come avvenuto la scorsa estate, dovrà pagare al Milan il cash desiderato e soltanto in secondo momento aprire trattative separate, per esempio, per Armando Broja e/o Hakim Ziyech. Lo stesso vale per gli altri club interessati al nativo di Almada (PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcellona).