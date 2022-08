Calciomercato Milan – Re Leao di nuovo sul trono: ora serve il rinnovo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. Il club punta su di lui. Ma va blindato con un nuovo contratto. Il punto

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, nonostante i 'rumors' degli ultimi giorni lo abbiano accostato al Chelsea. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, anche nel caso in cui i 'Blues' presentassero una proposta superiore ai 100 milioni di euro, il Diavolo la rifiuterebbe seduta stante.

Per il Milan, infatti, Leao ha talento, classe e potenziale tale da poter diventare uno dei primissimi giocatori al mondo. E dopo un paio di partite in chiaroscuro contro Udinese e Atalanta, finalmente contro il Bologna il numero 17 della squadra di Stefano Pioli ha fatto vedere nuovamente di cosa è capace.

Calciomercato Milan, Leao di nuovo decisivo. A settembre si parlerà di rinnovo

Il miglior giocatore (MVP) della Serie A 2021-2022 è finalmente tornato, prima sfruttando un assist di Charles De Ketelaere per il gol del vantaggio contro i felsinei di Siniša Mihajlović; quindi, con l'assist per la spaccata acrobatica di Olivier Giroud nella ripresa. Leao è tornato e le voci di calciomercato, evidentemente, non l'hanno distratto. Il Milan può 'gongolare'.

Già, perché con un Leao così, nessun traguardo è precluso ai rossoneri. Nella passata stagione, relativamente al solo campionato di Serie A, l'ex Lille e Sporting Lisbona ha messo lo zampino in 21 reti della compagine meneghina: 11 gol personali e 10 assist per i compagni. In quest'annata, può e deve migliorarsi ancora.

Anche per dar seguito al modo in cui aveva finito l'annata precedente, quando, tra gol e assist, Leao aveva 'indirizzato' le ultime 6 vittorie consecutive del Milan e, pertanto, impresso il suo marchio indelebile sulla conquista del 19° Scudetto rossonero. La grana, per il Diavolo, ora sarà giungere ad un accordo sul rinnovo del suo contratto.

Attualmente Leao è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024. C'è una clausola rescissoria (esercitabile entro il mese di luglio di ogni anno, n.d.r.) di 150 milioni di euro. Percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione. Le condizioni economiche dell'accordo, giocoforza, dovranno cambiare.

Ma il Milan dovrà alzare il suo 'salary cap' che, per ogni giocatore ritenuto top della rosa, è fissato a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Leao, infatti, tramite il suo entourage ne chiede almeno 7. Si tratterà della prima spinosa questione di calciomercato da risolvere per Gerry Cardinale, quando, dopo il 'closing' per l'acquisto del Milan, diventerà nuovo azionista di maggioranza dei rossoneri. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>