Calciomercato Milan – Leao, tutto pronto per il rinnovo: ecco le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, attaccante lusitano, allungherà presto il suo contratto con il Diavolo. Il punto

Uno dei prossimi 'colpi di calciomercato ' del Milan sarà il rinnovo del contratto di Rafael Leao , attaccante portoghese classe 1999 , la cui firma dovrebbe arrivare, però, dopo l'ufficialità del nuovo accordo con il centrocampista Ismaël Bennacer . La vicenda del ricorso al TAS di Losanna per il maxi-risarcimento di 16,5 milioni di euro chiesti al giocatore dallo Sporting Lisbona è una questione della quale si stanno occupando i suoi avvocati con il procuratore Jorge Mendes .

Lui, Leao, pensa soltanto al campo ed al nuovo matrimonio da celebrare con il Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il numero 17 del Diavolo firmerà un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026, prolungando, dunque, di due anni la scadenza dell'attuale vincolo contrattuale con il club di Via Aldo Rossi. L'ingaggio crescerà in maniera consistente, sarà sostanzialmente triplicato rispetto le cifre che oggi percepisce il talento lusitano.