Calciomercato Milan – Leao, rinnovo in stallo. Intanto spunta il Real Madrid

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si concentra sul momento di Rafael Leao . Nella giornata di ieri il giocatore ha ricevuto la convocazione da parte del Portogallo per volare ai Mondiali in Qatar. C'è l'intenzione di giocare un ruolo da protagonista, ma prima c'è da dare l'ultima spallata del 2022 con il Milan. Dopo il derby in cui è stato letteralmente devastante, il classe 1999 ha segnato soltanto due gol contro Empoli e Monza. Un talento pigro di cui Stefano Pioli ha assolutamente bisogno dal momento che, senza i big a pieno regime, si fa fatica contro chiunque.

Stallo rinnovo e interesse Real

Il quotidiano romano sottolinea come ad influenzare le sue prestazioni ci sia di mezzo un rinnovo che ancora non arriva. Il discorso si è via via dilatato nel corso delle settimane. La volontà della dirigenza, espressa chiaramente da Paolo Maldini, di rinnovare il giocatore prima del Mondiale è caduta nel vuoto. La trattativa con l'entourage di Leao viaggia attorno al maxi-risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona. Una variabile impazzita che ha fatto, finora, arenare ogni tipo di discorso. Nel frattempo, inoltre, c'è il campanello d'allarme che si chiama Real Madrid. La novità di calciomercato arriva ieri dalla Spagna: un interesse normale per un giocatore importante il cui contratto è in scadenza nel 2024. Il Milan spera di non ripetere gli addi noti a parametro zero di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Alessio Romagnoli e Franck Kessie.