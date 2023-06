Milan-Leao, nuovo sì. Le confessioni di Ibra. Mercato, serve una punta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 2 giugno 2023. In particolare, sono notizie e 'rumors' sul mercato dei rossoneri a farla da padrone. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono già operativi su più fronti. Quella odierna sarà una giornata importante: vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.